Столтенберг не хоче знову переобиратися на посаду Генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг хоче залишити свою посаду та не переобиратися на четвертий термін.

Про це заявила речниця політика Оана Лунгеску, пише Spiegel.

«Він не має наміру домагатися подальшого продовження свого мандата», — сказала Лунгеску.

63-річний Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО майже дев’ять років — з жовтня 2014 року. Термін його повноважень продовжували тричі, фактично він мав закінчитися 30 вересня цього року.

Але Welt am Sonntag з посиланням на джерела писало, що у НАТО обговорюють продовження повноважень Столтенберга до квітня 2024 року. Зокрема зазначали, що є відповідна неофіційна домовленість між 30 країнами Альянсу. Таким чином, зазначає видання, хотіли б зберегти стабільність під час війни в Україні.

Як пише Reuters, наразі точно невідомо хто очолить НАТО на заміну Столтенберга. Але провідні кандидати на цю посаду — прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Британії Бен Воллес.

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