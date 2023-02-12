На Херсонщині ЗСУ вразили два човни, які загарбники готували для своїх ДРГ — ОК «Південь»

Минулої доби Сили оборони України виконали понад 60 бойових завдань у відповідь на обстріли ворогом мирних населених пунктів. Серед іншого уражені два човни, які ворог готував для маневрування ДРГ у дельті Дніпра.

Про це в ефірі телемарафону заявила Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня.

Зокрема були уражені:

пункт збереження боєприпасів у Каховці,

пункт збереження пально-мастильних матеріалів в Олешках,

ворожий блокпост на Лівобережжі,

5 одиниць великокаліберної артилерії ворога,

три автомобілі.

«Також уражено два човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра», — сказала Гуменюк.

За словами Гуменюк, розгортання сил противника, які б рушили в бік Херсонщини, не спостерігається. Є певне скупчення військ на Запорізькому напрямку, ситуація там перебуває у зоні пильної уваги Сил оборони.

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