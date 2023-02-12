Зеленський запровадив санкції проти 200 росіян

У неділю, 12 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив у дії санкції РНБО проти двох сотень осіб, що повʼязані з рф.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС — поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян рф та одного українця Юрія Чернічука, якого російська компанія «Росатом» «призначила» новим «директором» Запорізької АЕС.

Також санкції запроваджені проти російського дипломата, одного з найближчих помічників путіна щодо зовнішньоекономічної політики Юрія Ушакова.

Проти осіб, які потрапили до списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.

Нагадаємо, 15 січня, Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 російських діячів культури і медіасфери.

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