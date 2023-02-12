Глава МОЗ розповів, скільки лікарень в Україні зруйновано внаслідок війни

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено 1218 закладів охорони здоров’я. Зокрема, 540 лікарень — зруйновані частково, а 173 — повністю.

Про це в інтерв’ю Укрінформ розповів Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України.

За його словами, заклади, зруйновані на понад 90%, уряд не планує відновлювати. Їх відбудовуватимуть «з нуля», за новим проєктом.

«Ми прорахували середню ціну усіх об’єктів і зараз по факту можемо говорити про суму до 1 млрд доларів, які необхідні, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого», — сказав міністр.

Також Ляшко наголосив, що наразі до багатьох медичних закладів через війну немає доступу. Наприклад, збитки у Маріуполі оцінюють, використовуючи кадри у відеозйомках.

Віктор Ляшко додає, що фахівці Світового банку і Всесвітньої організації охорони здоров’я оцінюють збитки для системи охорони здоров’я України у десятки мільярдів доларів. Остання цифра, яку вони презентували наприкінці вересня 2022 року, становила 26 мільярдів доларів.

Найбільших руйнувань зазнали медзаклади Харківської області, у Донецьку, Луганську, Миколаєві та Херсоні. Там постраждало найбільше закладів охорони здоров’я різного рівня: від сільських амбулаторій до міських лікарень.

А зараз найбільше страждає інфраструктура у Херсоні та області, адже місто перебуває під обстрілами.

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