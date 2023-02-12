Проводитимуть розвідку на східному кордоні. Польща орендувала у США дрони MQ-9A Reaper

До Польщі прибули безпілотники MALE MQ-9A Reaper, які вона орендувала у США.

Про це у Twitter повідомив Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі.

За його словами, дрони MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper орендували у США в рамках термінової оперативної потреби.

Їх використовуватимуть Військово-повітряні сили країни, зокрема, для проведення розвідки на східному кордоні Польщі.

MQ-9 Reaper — це розвідувально-ударний безпілотник з розмахом крил 20 м та максимальною злітною вагою 4763 кг. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, який дозволяє розвивати швидкість понад 445 км на годину. Максимальна тривалість польоту — 27 годин.

БПЛА може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу «повітря-земля», корегованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.

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