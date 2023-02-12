На Херсонщині автомобіль підірвався на міні: двоє людей загинули (фото)

У неділю, 12 лютого, автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків підірвався на міні в Бериславському районі Херсонської області. Обидва загинули.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що авто з цивільними натрапила на одну з них.

«Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці», — додали в ОВА.

Раніше повідомлялли, що на Харківщині чоловік та його семирічний син підірвались на міні, яку залишили окупанти.

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