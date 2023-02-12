У ЗСУ показали кадри з навчань наших бійців у Великій Британії (фото)

Українські військові на навчаннях у Великій Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні.

Про це у Telegram повідомив Олександр Павлюк, заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ.

«Військовослужбовці Збройних Сил України проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу, дій в наступі та обороні, ведення бойових дій в населених пунктах під керівництвом роти A, 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії», — написав він.

Зазначимо, що навчання проходять у Великій Британії в рамках міжнародної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки.

Нагадаємо, на початку лютого 70 українських військових почали опановувати ЗРК Patriot у Німеччині.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.