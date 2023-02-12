Окупанти осушують Каховське водосховище: міністр енергетики пояснив, чим це загрожує ЗАЕС

Окупанти навмисне скидають воду в Каховському водосховищі і це загрожує роботі захопленій ними Запорізькій АЕС, де російські загарбники розмістили свою зброю та техніку.

Про це в ефірі телемарафону заявив Герман Галущенко, міністр енергетики.

Міністр уточнив, що наразі сама експлуатація ЗАЕС здійснюється таким чином, що наявне устаткування погіршується. Такі дії росіян спрямовані на те, щоб після повернення станції під контроль України неможливо було відразу її доєднати до мережі.

«Ця ситуація дійсно є досить небезпечною, якщо вона буде розвиватися далі в такому напрямку. До того, ми повідомили МАГАТЕ, і так само є відповідна заява МАГАТЕ стосовно цієї ситуації. Зараз є інформація, що там трохи рівень стабілізувався, але питання в тому, що ми не маємо доступу та можливості регулювати злив цієї води. Наскільки вони свідомо це роблять, чи будуть готові здійснити такі дії, щоб поставити під загрозу взагалі експлуатацію ЗАЕС, знаєте, від них можна чекати чого завгодно», — пояснив міністр.

Галущенко розповів, що окупантам не вдалося отримати бажаної кількості людей, які підписали так звані контракти з ними, і, відповідно, тепер збільшується тиск на персонал.

«Якщо сказати, що там відбувається, то це погіршення ситуації. І це не тільки наша оцінка, ця оцінка збігається з оцінкою фахівців МАГАТЕ… Є певна лють з боку росіян через те, що вони не отримали бажаної кількості людей, які підписали контракти з ними, і, відповідно, тиск збільшується на персонал. Вони б’ють публічно, зникають люди, тобто це такий звичайний російський терор», — сказав Галущенко.

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