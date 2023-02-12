Окупанти намагаються наступати на п’яти напрямках на сході України — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті станом на вечір 12 лютого.

Загарбники намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Посилюють своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовують авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

Протягом 12 лютого окупанти завдали два ракетних удари та здійснили 23 обстріли з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках військові не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога. Цієї доби ворог обстріляв райони 13 населених пунктів. Серед них Нововасилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарне і Дворічна у Харківській області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема це – Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка у Луганській області.

На Бахмутському напрямку під танкові, мінометні та артилерійських обстріли потрапили, зокрема, Спірне, Васюківка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом – 13 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках танкових, мінометних та артилерійських атак зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Богоявленка у Донецькі області.

На Запорізькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки і Малої Токмачки у Запорізькій області та Нікополя Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню росіян постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське.

Тим часом авіація Сил оборони завдала два ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, одну позицію ППО та два склади боєприпасів противника.

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