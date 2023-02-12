13 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 13 лютого

У понеділок, 13 лютого, відзначають Всесвітній день радіо. Ця подія відзначається з ініціативи міжнародної організації ЮНЕСКО щорічно. Важливість і значення радіо як засобу, для зміцнення і розвитку міжнародного співробітництва, активного сприяння щодо вільного доступу до інформації, особливо в епоху цифрових технологій — найактуальніша тема для всього суспільства.

Ще 13 лютого святкують Міжнародний день прийняття себе (International Natural Day). Цього дня люди турбуються про своє здоров’я і власне самопочуття, сприймаючи себе такими як вони є.

Яке релігійне свято 13 лютого

13 лютого в церковному календарі — день пам’яті мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Їх було зараховано до лику святих через те, що вони постраждали за свою віру у Христа.

Також щорічно у цей день православна церква вшановує пам’ять святого Микити Печерського, якого також кличуть Микитою Пожежником. В народі це свято називають Микитиним днем.

День ангела 13 лютого

Іменини (день ангела) сьогодні святкують: Віктор, Афанасій, Іван, Микита, Ілля, Вікторія.

Які історичні події стались 13 лютого

1895 — брати Луї й Огюст Люм’єр створили перший кінопроектор.

1898 — першою жертвою наїзду автомобіля стає Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія).

1917 — у Великій Британії уряд дозволяє жінкам бути водіями таксі.

1945 — авіація союзників практично повністю руйнує місто Дрезден.

1959 — до продажу надходять перші ляльки Барбі.

1960 — відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.

1981 — в «Нью-Йорк Таймс» опублікували найдовше речення (воно складалося з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів).

1991 — авіація США завдає удар по передбачуваному іракському командному пункту в Багдаді (потім виявилося, що це було звичайне бомбосховище, де перебували жінки, діти, люди похилого віку, загинуло близько 400 осіб).

1992 — Уганда визнає незалежність України.

2001 — арештована екс-прем’єр-міністерка Юлія Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.

Хто народився 13 лютого

1784 — український письменник, вчений і театральний діяч Микола Гнідич.

1849 — український статистик, економіст, соціолог Федір Щербина.

1892 — українська співачка Марія Литвиненко-Вольгемут.

1904 — український політик Данило Скоропадський.

1909 — український кінорежисер Віктор Іванов.

1933 — український актор Лев Перфілов.

1938 — український поет, журналіст Василь Коваленко.

1948 — український письменник, сценарист, драматург Богдан Жолдак.

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