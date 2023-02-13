«Вагнерівці» знову вбили на камеру «зека», який здався у полон ЗСУ

«Вагнерівці» опублікували відео страти кувалдою колишнього ув’язненого Дмитра Якущенко, який спочатку вступив до лав найманців, а потім здався у полон ЗСУ.

Відповідний запис розмістив один з телеграм-каналів, пов’язаних з ПВК «Вагнер».

У підписі до відео зазначається, що Якущенко втік з фронту та здався у полон на 4 день після вступу до лав «вагнерівців».

Сам чоловік на опублікованому записі каже, що «знаходився на вулиці міста Дніпро, де отримав удар по голові і втратив свідомість. Отямився у цьому підвалі, де мені повідомили, що мене будуть судити».

Після цих слів невідомий б’є Якущенко по голові кувалдою.

Журналіст Володимир Золкін, який записує відео з російськими полоненими, натякнув, що Якущенка могли обміняти на українських бійців, яких захопили «вагнерівці».

«Для свівчуваючих та тих, хто шукає зраду: Коли ваші брати, чоловіки та діти будуть сидіти у полоні у бандитів — ви буде вирішувати, кого міняти, а кого міняти не варто. Багато дізнаєтесь про тонкощі переговорного процесу з бандитами, і загугліть для себе значення слова шантаж», — написав він у своєму телеграм-каналі, наголосивши, що це лише його думка, а не офіційна інформація.

Російські ЗМІ зазначають, що Якущенко народився у Криму у 1978 році. У грудні 2019 року його засудили до 19 років в’язниці за вбивство та розбій.

У листопаді 2022 року українські ЗМІ публікували відео з Якущенко після здачі у полон, у якому він розповідає про обставини вербування у ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, що це не перше відео публічної страти «вагнерівцями» колишнього ув’язненого зі своїх рядів. 12 листопада вони опублікували запис страти Євгена Нужина. Чоловік раніше відбував покарання за вбивство у російській в’язниці. Там його завербували до рядів найманців, а 4 вересня він здався у полон ЗСУ.

На відео Нужин теж казав, що «отримав удар по голові» у Києві, а потім отямився у підвалі. Хоча насправді він повернувся до росії у результаті обміну полоненими. При цьому в Офісі президента казали, що Нужин погодився на обмін добровільно.

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