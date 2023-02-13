У США збили черговий нерозпізнаний повітряний об’єкт

Американський винищувач F-16 ввечері 12 лютого збив ще один нерозпізнаний повітряний об’єкт — цього разу над озером Гурон у штаті Мічиган.

Про це повідомили у Пентагоні.

Знищили об’єкт за наказом президента США Джо Байдена та на основі рекомендацій міністра оборони Ллойда Остіна.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило цей об’єкт вранці 12 лютого і вело за ним «візуальне та радіолокаційне стеження». За даним ABC News, він був восьмикутним за структурою.

У Пентагоні зазначили, що об’єкт не ніс воєнної загрози чомусь на землі, проте, але міг становити небезпеку для цивільної авіації, оскільки летів на висоті близько 6 000 метрів. Також він мав «потенційні можливості для ведення спостереження».

Нагадаємо, 4 лютого американський винищувач F-22 збив китайський розвідувальний аеростат, який впродовж кількох днів перебував у повітряному просторі США. Протягом наступного тижня над Північною Америкою збили ще два нерозпізнаних повітряних об’єкти — над Аляскою та над Канадою.

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