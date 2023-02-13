Федоров розповів, чи будуть розсилати повістки у «Дії»

Застосунок «Дія» не буде використовуватися для відправлення повісток. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна.

«Ми точно не будемо використовувати «Дію», щоб відправляти повістки. Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в «Дії» не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі», — розповів він.

За його словами, зараз з профільним міністерством опрацьовується цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси для ветеранів.

Також Мінцифри долучилося до трансформації ВЛК.

«Зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях», — зазначив він.

За словами Федорова, Мінцифри координує зусилля усіх міністерств, щоб досягти швидкого результату у найближчі півроку.

Нагадаємо, Михайло Федоров ще у червні 2022 року казав, що повістки у «Дії» точно не будуть розсилати.

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