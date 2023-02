«Справжній друг»: Данія передала Україні усі свої САУ CAESAR (відео)

Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці CAESAR. Про це повідомило міністерство оборони України.

«Справжній друг, який знає, що наша боротьба — це боротьба Європи», — зазначили у міністерстві.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Нагадаємо, 19 січня, напередодні зустрічі у форматі Рамштайн, міністрерство оборони Данії повідомило, що передасть Україні 19 САУ CAESAR французького виробництва. 15 таких самохідних гаубиці отримала у 2020 році, а ще чотири виробник мав поставити у 2023 році.

