Ексзаступник голови МОЗ отримав підозру за незаконну реєстрацію БАД у якості ліків — СБУ

За матеріалами СБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику міністра охорони здоров’я Олександру Комаріді, якого 8 лютого уряд звільнив з посади.

У спецслужбі розповіли, що колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.

Зокрема, він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

«Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у «прискореному» режимі», — зазначили в СБУ.

У результаті Комаріді повідомили про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів).

Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у червні 2021 року Олександр Комаріда був призначений заступником міністра охорони здоров’я з євроінтеграції, до цього призначення він обіймав посаду генерального директора фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров’я. У вересні 2021 року він став першим заступником голови МОЗ.

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