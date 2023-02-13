З’явилися фото результатів нічної «бавовни» поблизу Маріуполя

Ввечері 12 лютого українські військові уразили базу окупантів у селищі Нікольське у Маріупольському районі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вибухи пролунали близько 22:00. За даними Андрющенка, уражено базу росіян у будівлі школи №3.

«Окрім ураження казарм окупантів, влучило в 4 вантажівки повних боєкомплекту. Звідси й детонація», — розповів радник мера.

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