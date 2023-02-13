Президент Молдови розповіла, як росія готує переворот у країні

Президент Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани росії щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Відповідно до них, Кремль планував залучити іноземних диверсантів для організації державного перевороту у Кишиневі.

Про це Санду розповіла на спеціальному брифінгу, повідомляє Newsmaker.

«Документи, отримані від українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації підривної діяльності. План передбачає використання людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в’їзду у Молдову громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії», — розповіла вона.

За її словами, цей «короткостроковий план» Кремля передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників.

При цьому спробу держперевороту готують росіяни під виглядом протестів проросійської опозиції у Кишиневі.

Санду наголосила, що ціль цих дій — «повалення конституційної та легітимної влади у Кишиневі на нелегітимну», проросійську, «щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України».

Президентдодала, що силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови і з ними одразу ознайомили Маю Санду.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити