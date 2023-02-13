У Національній академії Чайковського заборонили викладання російською

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського заборонила викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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За його словами, зараз чимало вищих навчальних закладів українізують освітній процес, витісняючи мову окупантів. Кремінь каже, що це елемент корпоративного рішення, який дуже важливий для студентів.

«Є університети, які йдуть на випередження. Так, Харківський університет ім. Каразіна запровадив посаду мовного омбудсмена, яким став завідувач кафедри української мови. Києво-Могилянська академія взагалі заборонила використання російської мови у своїх стінах внутрішнім документом. Тим самим вони хочуть витиснути недержавну мову та збільшити присутність української. Це був елемент корпоративного рішення, дуже важливий для здобувачів освіти», — зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Крім того, у Південноукраїнському національному педуніверситеті ім. Ушинського збираються обрати уповноваженого із захисту державної мови, але серед студентів.

За словами Кременя, ВНЗ, які вирішили відмовитися від російської, може бути ще більше.

Як повідомлялося, у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» студентам, викладачам та адміністрації заборонили використовувати російську мову.