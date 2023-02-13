Місія МВФ розпочала роботу в Україні

В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ Бізнес.
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Зазначається, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю ради директорів.
За даними Bloomberg, нову кредитну програму терміном на три-чотири роки МВФ може погодити до кінця березня. Загалом програма буде розрахована на $14−16 млрд, з яких у перший рік Україна може отримати $5−7 млрд.
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