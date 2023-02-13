Повінь – зміна системи

Menu
Close

Місія МВФ розпочала роботу в Україні

13.02.2023

В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ Бізнес.

Читай також: У США оцінили втрати РФ на війні проти України в 200 тисяч

Зазначається, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю ради директорів.

За даними Bloomberg, нову кредитну програму терміном на три-чотири роки МВФ може погодити до кінця березня. Загалом програма буде розрахована на $14−16 млрд, з яких у перший рік Україна може отримати $5−7 млрд.

  • У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами
  • Літак “Мрія” стане героєм гри Microsoft Flight Simulator
  • Київрада перейменувала проспект Перемоги та ще 30 вулиць
  • В Україні створять центр гуманітарного розмінування – Шмигаль
  • Перша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні
  • Світовий банк виділяє $50 млн на ремонт доріг та мостів в Україні 
  • Британія навчатиме 10 тисяч українських військових та відправить Challenger найближчим часом
  • В Україні запускають освітній проєкт «Плюсуй українську»
  • У столиці створять науково-технологічний парк «Academ.City»
 