День святого Валентина: історія свята та ідеї подарунків коханій людині

День святого Валентина у всьому світі щороку відзначають 14 лютого. Цей день є неофіційним святом усіх закоханих, хоча його достеменна історія досі не відома.

За традицією, люди 14 лютого дарують своїм половинкам подарунки, проводять разом час і навіть освідчуються.

Більше про історію свята та варіанти сюрпризів для своїх коханих читайте у матеріалі Chas News.

Історія Дня святого Валентина

Хоча встановити точне походження свята не вдалося, у більшості легенд його засновником вважають ранньохристиянського мученика Валентина — єпископа з італійського міста Терні, який жив у ІІІ столітті.

За переказами, тодішній римський імператор Клавдій не хотів, аби його солдати одружувались, оскільки вважав, що це робить їх слабкими.

Та священнослужитель Валентин таємно вінчав закоханих. Імператор про це дізнався і наказав катувати чоловіка, а потім стратити.

У XIV столітті Валентина канонізували. Його пам’ять неофіційно вшановують 14 лютого, звідси й пішла традиція присвятити цей день закоханим.

Однак Православна церква України стверджує, що легенда про Валентина є помилковою, оскільки у ІІІ столітті обряду церковного вінчання ще не існувало.

У ПЦУ святкування Дня всіх закоханих 14 лютого пов’язують із язичницьким святом Луперкалії, під час якого приносили жертв для родючості та материнства.

Що можна подарувати жінці на День святого Валентина

Оскільки 14 лютого є Днем усіх закоханих, люди стараються вразити свої половинки оригінальним подарунком. Є багато різних варіантів, однак завжди слід зважати на вподобання коханої людини. Наведемо кілька варіантів подарунків, які можуть сподобатись багатьом жінкам:

прикраса;

доглядова косметика;

пристрої для догляду за обличчям та волоссям: стайлери, масажери тощо;

книги;

парний одяг або піжама;

квитки на концерт, виставу, стендап тощо;

електроніка: телефон, фітнес-браслет, навушники;

приємні дрібниці для дому: аромадифузор, ароматичні свічки, декор.

Якщо ж ваша кохана людина мріє про щось конкретне, слід подарувати саме це. Багатьом подобаються більш сентиментальні подарунки, наприклад, колаж зі спільних фотографій, парні кулони і так далі.

Що не слід дарувати жінці на День святого Валентина

Є подарунки, які здаються цілком вдалими на перший погляд, але їх краще уникати.

Одним із таких є парфуми. Багато жінок ними користуються, але, якщо ви не знаєте конкретних побажань своєї дівчини або дружини, варто обрати щось інше. Адже можна легко помилитись у виборі аромату.

Ще одним невдалим подарунком є кухонне начиння. Подарований набір каструль і сковорідок швидше образить жінку, аніж потішить. Це ж стосується і речей для догляду за домом, наприклад, нового пилососа.

Різноманітні дрібнички, фігурки та дешевий декор, який не має для пари ніякого символічного значення також не слід обирати у якості подарунка. Це ж стосується і біжутерії.

Подарунки для чоловіка на День святого Валентина: що обрати

Пара «шкарпетки і гель для бриття» в якості подарунка для чоловіків вже стала мемом. Однак є значно кращі варіанти, щоб потішити кохану людину і ось кілька з них.

Що подарувати чоловіку або хлопцю:

гаджет або навушники;

годинник;

гаманець;

спортивне знаряддя;

комфортне худі або светр;

оригінальний набір алкоголю або кави;

настільну гру;

квиток на якийсь захід, майстерклас, концерт;

доглядову косметику.

Якщо партнер має хобі, наприклад, кулінарія, рибалка, їзда на велосипеді абощо, слід придбати щось із цієї сфери. Можна обрати й більш романтичний подарунок: альбом спільних фото, сертифікат на парні татуювання тощо.

Як подарунки не слід дарувати чоловікам на День святого Валентина

Найбільш очевидним невдалим подарунком для чоловіка є вже канонічна пара «шкарпетки+гель для гоління». Варто уникати й повсякдених предметів побуту, які партнер може купити собі сам, наприклад:

посуд;

білизна;

канцелярія;

засоби гігієни.

Хорошим подарунком може видатись алкоголь, але це не дуже романтичний варіант для такого свята як День усіх закоханих.