Super Bowl 2023: Ріанна повідомила, що вдруге вагітна (фото, відео)

У ніч на 13 лютого відбулася фінальна гра сезону у професійному американському футболі Супербоул 2023. 34-річна співачка Ріанна вперше за п’ять років паузи виступила на сцені.

Під час шоу стало відомо, що співачка очікує на другу дитину. Завдяки розстібнутому комбінезону та обтислому боді, у яких Ріанна з’явилась на сцені, глядачі побачили округлий живіт артистки.

Згодом інформацію про вагітність підтвердив представник зірки виданню People.





Виступ Ріанни під час Halftime Show тривав протягом 14-хвилин і розпочався на підвішеній на 15 метрів над сценою платформі. Співачка виконала свої легендарні треки, зокрема, Where Have You Been, Only Girl, Pour It Up, Diamonds, We Found Love.

Asap Rocky’s wife Rihanna gave a 10/10 performance at the Super Bowl …. She’s lit 🔥

pic.twitter.com/6Dl8bOKwju

— Rowland🤍 (@Ghana_Ronaldo) February 13, 2023

Нагадаємо, про те, що Ріанна чекає первістка стало відомо у травні 2022 року. Співачка разом зі своїм партнером, репером A$AP Rocky, потрапила в об’єктив у Нью-Йорку. Ріанна одягнула розстібнуте пальто, яке яскраво демонструвало її оголений живіт.

