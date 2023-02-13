У Києві затримали колаборанта, який хотів влаштуватися до Червоного Хреста і втекти з України

Служба безпеки затримала російського агента, який прикидався волонтером представництва «Товариства Червоного Хреста України» у Києві.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисником виявився колишній керівник окупаційного «управління пенсійного фонду лнр у Новопсковському районі». Його оголосили у розшук ще у 2022 році.

За даними слідства, після початку вторгнення мешканець Луганщини запропонував свою допомогу загарбникам. Перебуваючи на «посаді» зрадник впроваджував у регіоні «рубльову зону» через пенсійні виплати.

Згодом агент приховано прибув до Києва під виглядом переселенця з Луганщини. Зловмисник, приховавши свою співпрацю з росіянами, намагався влаштуватись до місцевого представництва «Товариства Червоного Хреста України». Так, він планував втекти за кордон під виглядом волонтера.

Втім, правоохоронці своєчасно викрили і затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше СБУ викрила колаборанта, який допомагав грабувати українців на Луганщині.

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