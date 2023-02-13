У «Дії» запустили опитування за найкращу військову марку «Укрпошти»

Сьогодні, 13 лютого, у додатку «Дія» стартувало нове опитування — українцям пропонують обрати у найкращу воєнну марку «Укрпошти»

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Минулого року ви вже обирали дизайн воєнних марок. Тепер можете проголосувати за найкращу із них», — написав глава Мінцифри.

Обрати можна серед 10 варіантів:

Вільні. Незламні. Переможні.

Доброго вечора, ми з України!

Зброя перемоги.

Кримський міст на біс!

Переможного Нового року!

Пес Патрон.

Русскій воєнний корабль, іді…!

Слава Збройним Силам України!

Українська Мрія.

Херсон — це Україна!

Аби проголосувати потрібно авторизоватися у застосунку «Дія», перейти у «послуги» , натиснути на розділ «опитування» та вибрати голосування за найкращу воєнну марку. В опитуванні взяли участь понад 170 тис. українців, воно триватиме до 20 лютого.

Проголосувати за улюблену марку також можна у соцмережах на сторінках «Укрпошти» та гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Автор марки-переможниці отримає нагороду.

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