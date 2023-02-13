У «Дії» запустили опитування за найкращу військову марку «Укрпошти»

Сьогодні, 13 лютого, у додатку «Дія» стартувало нове опитування — українцям пропонують обрати у найкращу воєнну марку «Укрпошти»
Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Минулого року ви вже обирали дизайн воєнних марок. Тепер можете проголосувати за найкращу із них», — написав глава Мінцифри.
Обрати можна серед 10 варіантів:
- Вільні. Незламні. Переможні.
- Доброго вечора, ми з України!
- Зброя перемоги.
- Кримський міст на біс!
- Переможного Нового року!
- Пес Патрон.
- Русскій воєнний корабль, іді…!
- Слава Збройним Силам України!
- Українська Мрія.
- Херсон — це Україна!
Аби проголосувати потрібно авторизоватися у застосунку «Дія», перейти у «послуги» , натиснути на розділ «опитування» та вибрати голосування за найкращу воєнну марку. В опитуванні взяли участь понад 170 тис. українців, воно триватиме до 20 лютого.
Проголосувати за улюблену марку також можна у соцмережах на сторінках «Укрпошти» та гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Автор марки-переможниці отримає нагороду.
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