Субсидії у 2023 році: хто має право і як отримати

Через повномасштабне вторгнення росіян багато українців опинилися у скрутному фінансовому становищі — через скорочення доходів або взагалі втрату роботи.

Щоб і далі вчасно оплачувати житлово-комунальні послуги, можна оформити житлову субсидію.

Сhas News повідомляв, що наприкінці 2022 року в Україні змінилися правила оформлення субсидій.

Також з 1 лютого 2023 року Пенсійний фонд України скасував безготівкову грошову виплату пільг. Це означає, що Ощадбанк більше не проводитиме частину оплати за комуналку замість пільговика. Субсидіанту надійдуть гроші на окремий рахунок, після чого він має самостійно сплатити повний рахунок за комунальні послуги.

Chas News розповідає, як отримати субсидію в Україні, які документи для цього потрібні, як відслідковувати нарахування та за яких умов можна втратити компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг.

Хто має право на субсидію

Отримати субсидію можуть:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;

неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна;

сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу. Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини.

внутрішньо переміщені особи за програмою «Прихисток».

Також отримати субсидію можуть особи, які:

належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;

мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;

мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилась в період дії воєнного стану.

Де можна подати заяву на субсидію

Отримати житлові субсидії і пільги можна у будь-якій точці України.

Зокрема, заяви приймають Пенсійний Фонд України, органи Мінсоцполітики та Центри надання адміністративних послуг:

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

місцеві управління соцзахисту;

органи пенсійного фонду;

через додаток «Дія»;

через електронний кабінет Пенсійного фонду.

Документи, необхідні для отримання субсидії

Для призначення субсидії потрібні:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);

договір про винайм житла (за наявності);

документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).

Житлову субсидію призначають з початку опалювального сезону, якщо впродовж двох місяців від його початку (жовтень) подати відповідні документи.

Якщо заяву подали пізніше, ніж за два місяці після початку опалювального сезону, то субсидію призначать, починаючи з місяця надходження цих документів до уповноваженого органу.