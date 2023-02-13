Путін почав новий масштабний наступ в Україні — Столтенберг

Новий російський наступ, вірогідно, вже почався. У НАТО закликали терміново надати Україні необхідне озброєння.

Про це на брифінгу 13 лютого заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми бачимо, як вони надсилають більше військ, більше зброї, більше можливостей…Реальність така, що ми вже спостерігаємо початок нового російського наступу», — сказав глава Альянсу.

За його словами, у НАТО не бачать ознак того, що російський диктатор путін готовий припинити війну з Україною.

«Ми не бачимо жодних ознак того, що путін готується до миру …Ми бачимо, що президент путін і росія все ще хочуть контролювати Україну. Ми бачимо, як вони надсилають більше військ, більше зброї, більше можливостей», — сказав Столтенберг.

Віз заначив, що росія намагається компенсувати низькі якість ефективності військ кількістю. Перемога путіна, зі слів генсека, стане сигналом для авторитарних держав про можливість використання сили для досягнення зовнішньополітичних цілей.

«Для мене це лише наголошує на важливості вчасності у постачанні Україні зброї, обладнання, запчастин. Чим швидше ми це зробимо, тим більше життів ми врятуємо й прокладемо шлях до мирного вирішення конфлікту», — резюмував Столтенберг та додав, що НАТО підтримуватиме Україну скільки це буде потрібно.

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