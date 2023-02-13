Ексучасник «Україна має талант» отримав підозру за співпрацю з окупантами (фото)

Шоумену-колаборанту з Харкова, який обіймав посади в окупаційних «органах влади» повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Ймовірно, йдеться про Сергія Агаркова, який брав участь у шоу у 2010 році.

«Чоловік став відомим у 2010 році завдяки участі у популярному українському телешоу, де показував «трюки» — бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи і ковтав факел, що горів», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що свою прихильність до рф чоловік демонстрував ще у 2014 році — він очолив «Союз народного единства» та брав участь у сепаратистському проєкті «Дорожная карта Новороссии». Згодом колаборант взагалі виїхав до росії.

Після повномасштабного вторгнення, під час захоплення Балаклії на Харківщині, підозрюваного призначили «заместителем мера». Він так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з іменем легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року став «головою» так званої «Борівської військово-цивільної адміністрації».

Новообраний «голова адміністрації» проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, які працювали під час окупації селища Борова. «Посадовець» організовував подання запитів до рф, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити.

Перед звільненням Борової підозрюваний втік разом з окупантами. Наразі вирішується питання про оголошення його у розшук.

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