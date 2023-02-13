Після деокупації Криму Україні знадобиться 50 тис. держслужбовців і силовиків

Після звільнення Криму для роботи в державних органах та силових структурах необхідно буде додатково залучити близько 50 тис. працівників.

Про це на брифінгу заявила постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева.

За її словами, підготовка до необхідних кроків у Криму після його деокупації вже триває.

«Для забезпеченості керованості ситуації на звільненій території маємо створити щонайменше місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації. Такі адміністрації мають працювати безпосередньо на місці», — розповіла Ташева.

Також вона зазначила, що штат таких адміністрацій не набиратимуть з місцевих мешканців, які майже девʼять років проживали в окупації.

«Питання навіть не в довірі. У Криму є багато патріотичних людей, на яких держава може покластися. Питання — у рівні готовності, а перепідготовка — це тривалий процес», — пояснила представниця президента.

Робоча група звернулися до різних державних органів із запитом щодо кадрових резервів. За даними МВС, для виконання завдань ДПСУ необхідно додатково залучити 5тис. працівників, Нацполіції — близько 7,2 тис., ДСНС — близько 3 тис., а Нацгвардії — 12,5 тис.

«Цифри свідчать про необхідність додаткового залучення близько 50 тисяч осіб, значну частину яких треба набрати саме на підконтрольній українському уряду території», — додала Ташева

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