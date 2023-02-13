Російські мобілізовані все частіше відмовляються йти у наступ — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті станом на вечір 13 лютого.

За добу росіяни завдали два ракетних, 16 авіаційних ударів та здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Але противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ударів зазнали райони населених пунктів Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне і Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії районинаселених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогню з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них — Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку атак росіян зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку з артилерії та мінометів обстріляно місто Херсон.

Все частіше мобілізовані у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Через значні втрати росіяни використовують для лікування окупантів пологовий будинок у Луганську. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.

За добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Тим часом ракетники і артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.

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