Масляна 2023: історії та традиції свята. А ще — в чому світоглядна відмінність святкування в росії та Україні

Масляна — це язичницьке свято, відоме до прийняття християнства і бере початок у праслов’янські часи. Це свято ще називають Пущення, Сиропус, Колодій, Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Бабське свято, Общиця. Воно символізує проводи зими та зустріч весни.

Церковна традиція не визнає Масляну, адже у православному календарі його не знайти. Проте є Сирна седмиця — це останній тиждень перед Великим постом. Святкування Масляної починається за 56 днів до Великодня, тому дата змінюється щороку. У 2023 році Великдень випадає на 16 квітня, отже, Масляний тиждень у 2023 році розпочнеться у понеділок, 20 лютого, і закінчиться у неділю, 26 лютого.

Церква не закликає відмовитися від цього свята, тому в народі цей тиждень перетворився на час веселощів і смаколиків.

Розповідаємо, про історію та традиції святкування Масляного тижня. І пояснюємо, чому традиція пекти і їсти млинці не зовсім українська.

Масляна: історія свята

Традиції свята сягають своїми коренями в далеке язичницьке минуле. Передбачається, що воно зародилося на території нашої держави ще в дохристиянські часи, десь із ІV столітті н. е. Донині церква так і не зуміла адаптувати свято під свій календар і надати йому релігійний підтекст.

Активного святкування Масляна набула у IX—XII століттях. Обряд Колодія відзначали напередодні Великого посту. Це останній тиждень напередодні Великого посту, коли можна було справляти весілля. Цей тиждень також називали Бабським тижнем або просто Бабським, а Колодій, відповідно, Бабським святом. Колодій збігався в часі із Сиропусним тижнем, останнім тижнем Масляної.

На Масляну дівчатам і хлопцям, що не одружилися, прив’язувати до ноги дерев’яну колодку. Щоб не ходити з колодкою, за неї давали «викуп».

Протягом цілого тижня паралельно з іншими обрядами проходило коротке Колодчине життя:

У понеділок Колодка «народжувалась»,

«народжувалась», у вівторок — «хрестилася»,

у середу справляли «похрестини»,

у четвер «помирала»,

у п’ятницю Колодку «хоронили»,

в суботу «оплакували»,

в неділю наставала кульмінація Колодія, а заразом і Колодчиної долі. Молоді жінки «волочили» Колодку.

Масляна 2023 — традиції святкування в Україні

Свято Масляної прийшло до нас із язичницької культури і спочатку було пов’язане з днем весняного рівнодення — народ проводжав зиму і зустрічав весну, саме тому святкування супроводжуються вогнем. Але після прийняття християнства виявилося, що традиційний час свята випадає якраз на Великий піст, тому Масляну довелося змістити — на останній тиждень перед постом.

Обрядів було чимало, часто вони були суто регіональними. Але спільною для всіх українців була думка про те, що чим краще вони проведуть зиму та зустрінуть весну, тим врожайнішим буде рік, а їх оминуть усілякі хвороби.

Вони ретельно готувались: прибирали оселю, робили усю важку роботу, аби уникнути її на Масляну. Напередодні свята поминали рідних.

У цей тиждень було прийнято не лише веселитися, а й очищатися перед постом та поминати предків. Важливо було попросити пробачення у всіх, кому міг чинити щось лихе.

Попри те, що найзвичнішою стравою у ці дні для українців є млинці, у давнину в Україні їх не пекли. У святкове меню вони увійшли через вплив росії. В Україні ж замість млинців у Масляний тиждень готували вареники із сиром і маслом. Ця традиція була пов’язана з тим, що після зими отелювались корови і в будинках з’являлося багато молока. Взимку худобу не ріжуть, а торішні запаси закінчувалися — тож саме молочка та випічка у цей час входили до раціону наших пращурів.

Масляна 2023 — що означає кожен день свята

Кожен день Масляної має свою назву і значення.

Понеділок — зустріч Масляної

У перший день Масляної вдома робили прибирання і пекли перші млинці. Ними обов’язково пригощали жебраків і незаможних людей, або залишали млинці поруч з будинком — на помин покійних родичів. У перший день можна було ходити в гості або приймати гостей, а ще в понеділок встановлювали опудало Масляної.

Вівторок — Загравання

У цей день проходили оглядини – батьки поспішали засватати дітей до початку посту. Хто хотів, міг сам пошукати свою половинку без допомоги батьків – наприклад, на гуляннях або в гостях.

Середа — Тещині млинці

У третій день тижня зять повинен йти в гості до тещі. За кількістю частування на столі у тещі можна було судити про те, як сильно напартачив зять за минулий рік. І чим дружелюбнішою буде теща цього дня – тим щасливішим буде життя молодого подружжя.

Четвер — Розгуляй, Широка Масляна

Це день розваг. Закінчувалися прибирання та всі господарські справи і починалися катання на санях, кулачні бої, стрибки через багаття та інші веселощі.

П’ятниця — Тещині вечірки

У цей день теща повинна їхати з візитом до зятя. Але їхала вона не одна, а з подругами і родичами. Млинці, звичайно, зять не готував – це робила його дружина – але весь вечір повинен був всіляко потурати тещі і гостям.

Субота — Посиденьки зовиці

Заміжні жінки запрошували в гості сестер чоловіка (зовиць), пригощали їх млинцями і вручали подарунки. Також разом ворожили на майбутнє.

Неділя — Проводи Масляної

Цю неділю ще називають Прощеною. Цього дня закінчували святкувати, просили один у одного вибачення за скоєні образи та самі прощали кривдників. За традицією, зустрівшись, люди говорили один одному: «Прости мене», а у відповідь чули: «Бог тебе простить». Також в цей день поминали покійних і спалювали опудало Масляної.

Чи варто святкувати Масляну в Україні

Сучасне уявлення про Масляну — наслідок радянізації України, більшовицького режиму. Тоді влада штучно намагалася створити один народ і замінити усі звичні традиції масовими святами та «пиятикою».

В давнину у Московії Масляну, або російською Масляніцу, завжди відзначали з великим розмахом, їли «бліни», влаштовували кулачні бої та каталися на санах, запряжени кіньми.

Такий формат святкування намагались популяризувати у великих українських містах, на кшталт Києва чи Харкова.

Проте основною світоглядною відмінністю під час святкування Масляної, це те, що у росії у цей час влаштовували кулачні бої, були популярними бійки «стінка на стінку». А в Україні це свято символізувало всепрощення та примирення, люди у цей час не бились, а навпаки намагались вирішити всі конфлікти, перепросити та пробачити, аби зустріти весну у злагоді і мирі.

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