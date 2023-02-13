14 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 14 лютого

Сьогодні у світі відзначають День святого Валентина, або День закоханих.

За легендою, коріння свята ведуть у III століття, коли римський імператор Клавдій забороняв своїм солдатам одружуватись, оскільки вважав, що це робить їх слабкими. Єпископ з італійського міста Терні Валентин таємно вінчав закоханих. Імператор про це дізнався і наказав катувати його. А 14 лютого 269 року Валентина стратили.

З тих пір святий мученик Валентин вважається покровителем закоханих.

Ще сьогодні — Європейський день допомоги хворим на епілепсію.

В Болгарії — свято виноградарів, яке відзначають у день Святого Трифона, який вважається їхнім покровителем.

А в деяких регіонах Індії відзначають День поклоніння батькам.

Яке релігійне свято 14 лютого

Сьогодні християни вшановують пам’ять святих Кирила і Мефодія — грецьких братів, які жили у ІХ cтолітті.

Вони не лише проповідували християнство і були слов’янськими просвітниками, але й створили кириличну абетку та займалися перекладанням богослужбових книг.

День ангела 14 лютого

Іменини в цей день святкують Валентин, Кирило, Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.

Які історичні події стались 14 лютого

842 — символічний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий проголосили Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою.

1014 — Папа Римський Бенедикт VIII визнав Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії.

1556 — Акбар коронований падишахом могольської імперії.

1663 — Канада оголошена королівською провінцією Франції

1779 — у сутичці з аборигенами Гавайських островів загинув англійський мореплавець Джеймс Кук.

1797 — британська ескадра розбила іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримав звання контр-адмірала.

1849 — Джеймс Нокс Полк став першим чинним президентом США, якого сфотографували.

1859 — Орегон став 33-м штатом США.

1876 — американський винахідник Александр Белл подав патентну заявку на телефон.

1912 — Аризона стала 48-м американським штатом.

1918 — Росія перейшла на новий календар. Після 31 січня за старим стилем одразу настало 14 лютого за новим.

1919 — почалася польсько-радянська війна.

1933 — у Парижі запроваджена перша у світі автоматична

2005 — у Лівані внаслідок теракту вбитий колишній прем’єр-міністр Рафік Харірі.

2005 — створено відеохостинг YouTube.

Хто народився 14 лютого

1813 — Олександр Даргомижський, російський композитор.

1859 — Джордж Ферріс, американський інженер, творець оглядового колеса.

1877 — Едмунд Ландау, німецький математик.

1869 — Чарльз Вільсон, шотландський фізик, лауреат Нобелівської премії 1927 року.

1936 — Анна Герман, радянська і польська співачка.

1951 — Кевін Кіган, англійський футболіст і тренер.

1971 — Георге Мурешан, румунський баскетболіст, найвищий гравець в історії НБА (231 см).

1988 — Анхель Ді Марія, аргентинський футболіст, олімпійський чемпіон (2008) і чемпіон світу (2022).

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