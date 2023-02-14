Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 14 лютого. Окупанти зосередились на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Вовчанськ і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них – Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка і Нікополь — Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник вчергове обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об’єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки — Су-24М та Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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