Повінь – зміна системи

Menu
Close

Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 14 лютого

14.02.2023

За минулу добу українські військові знищили 740 окупантів, три танки та чотири БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 14 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько139080 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків — 3286 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 6500 (+8) од,
  • артилерійських систем — 2299 (+9) од,
  • РСЗВ — 466 (+1) од,
  • засоби ППО — 234 (+0) од,
  • літаків — 298 (+2) од,
  • гелікоптерів — 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2011 (+4),
  • крилаті ракети — 857 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5155 (+5) од,
  • спеціальна техніка — 218 (+1).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 