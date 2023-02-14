У Білому домі назвали головні проблеми російської армії

За рік повномасштабної війни проти України війська рф не спромоглися подолати ключових проблем як на полі бою, так і в тилу — навіть попри постійну зміну командування.

Про це повідомив Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Таким чином він відповів на питання журналіста про те, як змінився підхід президента росії володимира путіна до ухвалення рішень протягом року.

«Росіяни продовжують потерпати від тих самих проблем, що й рік тому», — зауважив Кірбі.

Він уточнив, що йдеться насамперед про проблеми з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також з узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів. І це далеко не повний список.

«Російська армія й надалі стикається зі значними складнощами, вони не подолали цих проблем», — заявив представник Білого дому.

Також Кірбі додав, що путін продовжує «змінювати генералів, як шкарпетки».

Нагадаємо, раніше повідомлялось,що росія з початку повномасштабної війни втратила щонайменше тисячу танків.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.