Путіну збудували секретну мережу залізниць та станцій, які ведуть до його резиденцій — ЗМІ

Після нещодавніх повідомлень про те що, після повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор володимир путін пересувається по росії на бронепоїзді, з’ясувалося, що він має ще й свою залізницю: на Валдаї, в Ново-Огарево та Сочі.

Про це повідомляє видання «Проект».

Журналісти встановили, що до основних резиденцій путіна підвели залізничні колії і побудували спеціальні станції, які закриті для місцевих жителів.

Таких спеціальних гілок залізниць щонайменше три:

у Ново-Огарьово, вона з’явилася у 2015 році,

у «Бочаровому струмку» у Сочі, 2017-го,

на Валдаї — у 2019 році.

Напередодні видання «Досьє» розповіло, що спеціально для путіна ще до війни був розроблений бронепоїзд, яким він їздить частіше, ніж літає літаком.

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