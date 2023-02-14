ЗСУ затрофеїли російську «Мста-С» (фото)

Українські військові затрофеїли російську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С», яку окупанти кинули, тікаючи з поля бою.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська.

«Цю САУ наша арта трохи підбила, і росіяни просто не змогли завести її, коли тікали. То ми її забрали собі, відремонтували, замалювали ворожі знаки «z» та перейменували установку на честь бога війни та перемоги «Одіна». Тепер техніка прекрасно справляється зі своїми обов’язками нищити окупантів», — розповідає командир гармати Олександр.

За його словами, на рахунку САУ вже є один підбитий ворожий танк та ще купа росіян. Також виявляється, що ця установка доволі нова з маленьким пробігом.

Нагадаємо, 9 лютого під Кремінною на Луганщині ЗСУ знищили новітній БМПТ «Термінатор» росіян.

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