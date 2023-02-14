У Байконурі росіянам пропонують $3,5 тис. за участь у війні проти України

У російському Байконурі, який разом із однойменним космодромом росіяни орендують у Казахстану, влада обіцяє місцевим жителям $3,5 тис. за участь у війні проти України.

Про це йдеться в ухвалі місцевої адміністрації.

Особам, які вирішили «добровільно» взяти участь у війні проти України, обіцяють зарахувати на рахунок у російському банку одноразову виплату у розмірі $3,5 тис. (260 тис. рублів).

Нагадаємо, 9 лютого засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, заявив, що припинив набір в’язнів до приватної військової компанії.

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