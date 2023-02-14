Нацгвардійці вразили «Перуном» російський Су-25 під Бахмутом

Нацгвардійці у битві за Бахмут збили ще один літак Су-25.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії.

«13 лютого о 18:03 вечора в районі Бахмута нацгвардійці «відпрацювали» ворожий літак Су-25, який завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК «Перун» ворожий літак було знешкоджено. Хлопці вразили ціль з першого пострілу. Штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома», — зазначив командир дивізіону Партизан.

Повідомляється, що російську «сушку» знешкодив гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак на Харківщині.

Зазначається, що за неповний місяць підрозділом ПЗРК бригади «Спартан» було збито п’ять повітряних цілей в районі Бахмута. Проте, зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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