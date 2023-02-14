«Під виглядом товарів із Китаю». В Україну намагалися завести російські автозапчастини (фото)

Співробітники Держбюро розслідувань на Чернівецької митниці виявили вантажівку із російськими автозапчастинами, яку намагалися завести в Україну. Деталі вилучили, згодом їх планують віддати на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними правоохоронців, запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю.

Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо.

Загалом вартість вказаного товару складає майже 2,5 млн грн.

«Працівниками митниці буде складено адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів», заявили в ДБР.

Наразі весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка, надалі, має передати автозапчастини на потреби ЗСУ.

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