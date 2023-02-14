На Херсонщину прислали росгвардійців для придушення бунтів серед окупантів

На окуповану частину Херсонської області прислали 200 бійців Росгвардії, щоб придушити можливі бунти серед російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь».

За словами речниці, росіяни не задоволені командуванням та забезпеченням. На настрої ворога впливає, зокрема, результативна робота українських сил з перекриття логістики.

Росгвардійців прислали, аби навести лад у підрозділах та посилити тиск на місцеве населення. Також ворог намагається створити ефект своєї присутності на островах у дельті Дніпра, але Сили оборони знищують ворожі пости.

Нагадаємо, 13 лютого росіяни вкотре атакували Херсон з артилерії.

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