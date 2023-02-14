У Слов’янську затримали російського агента, який хотів вступити до лав окупантів (фото)

СБУ затримала у Слов’янську російського шпигуна, який збирав розвіддані для ворога та планував приєднатися до окупаційних військ.

Працювати на росіян чоловік почав восени 2022 року з ідеологічних мотивів. Після завершення своєї роботи як агента він планував вступити до лав терористичної організації «днр».

Чоловік розвідував місця розташування та маршрути переміщення українських Сил оборони, а також передавав локації цивільної та критичної інфраструктури поблизу лінії фронту. Потім цю інфомацію використовували для масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій.

Під час обшуку помешкання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з ворогом, а також чернетку заяви, в якій фігурант просив прийняти його до лав окупантів.

Чоловіку повідмили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Також СБУ викрила викрила співробітника «Укрзалізниці», який працював на російську ФСБ та коригував ракетні удари по Києву.

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