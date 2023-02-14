Любов перемагає. Добірка фільмів до Дня закоханих

14-го лютого відзначається День святого Валентина. Свято, що неодмінно пов’язане з романтикою та відносинами і постійно нагадує про одне з найсвітліших почуттів в житті людини.

Chas News пропонує десять ромкомів, для перегляду зі своєю другою половинкою.

«Сорокалітній незайманий» (The 40-Year-Old Virgin)

Дата виходу: 11 серпня 2005 року

Жанр: комедія

Режисер: Джадд Апатоу

У головних ролях: Стів Карелл, Кетрін Кінер

Невдаха по життю Енді випадково проговорюється своїм колегам, що в свої сорок років він досі незайманий. Компанія дивакуватих нових друзів вирішує допомогти герою завести справжні стосунки та позбутися цноти — навіть, якщо сам Енді не в захваті від цієї ідеї.

Комедійна стрічка від режисера Джадда Апатоу. Сюжет розповідає про самотнього чоловіка середніх років, що ні разу не мав серйозних стосунків. Через це, для більшості знайомих він видається «білою вороною», а будь яка взаємодія з протилежною статтю закінчується для нього неминучим провалом.

Однак герой, як і його друзі, не полишає спроб знайти справжнє кохання.

«10 речей, які я в тобі ненавиджу» (10 Things I Hate About You)

Дата виходу: 30 березня 1999 року

Жанр: романтична комедія

Режисер: Джил Джанґер

У головних ролях: Хіт Леджер, Джозеф Гордон-Левітт, Джулія Стайлз

Перейшовши до нової школи, юнак Кемерон закохується в місцеву красуню Біанку. Хлопець всіляко намагається привернути увагу дівчини, не дивлячись на заборону батька Біанки зустрічатись з хлопцями.

Підліткова драма про перше кохання, серйозні стосунки та розбиті серця. Культова романтична комедія отримала позитивні відгуки від критиків та глядачів. Помітними перевагами картини називають цікавий сценарій, важливі соціальні теми (одна з яких — гіперопіка батьків), а також переконливу акторську гру.

Стрічка також принесла всесвітню популярність Хіту Леджеру, виконавцю однієї з центральних ролей фільму.

«На відстані кохання» (Going the Distance)

Дата виходу: 3 вересня 2010 року

Жанр: романтична комедія

Режисер: Нанетт Бурстейн

У головних ролях: Дрю Беррімор, Джастін Лонг, Джейсон Судейкіс

Юна дівчина Ерін стажується в нью-йоркській газеті. Вона знайомиться з місцевим хлопцем Гарретом, з яким в неї зав’язуються романтичні стосунки. Однак, видання не бере Ерін на роботу і тепер вона вимушена повернутись в рідне місто. Відстань між закоханими збільшується, а стосунки опиняються на межі розриву.

Комедійна драма про феномен відносин на відстані. На шляху головних героїв безліч проблем: ревнощі один до одного, постійні компроміси та сотні кілометрів, що розділяють закоханих.

Але пара всіми силами намагається довести — кохання сильніше за будь яку відстань. А тимчасова розлука лиш один з етапів на шляху до справжнього щастя.

«Закохатися у наречену брата» (Dan in Real Life)

Дата виходу: 26 жовтня 2007 року

Жанр: комедія, драма

Режисер: Пітер Геджес

У головних ролях: Стів Карелл, Жюльєт Бінош

Ден Бернс веде власну колонку в журналі, в якій намагається давати корисні життєві поради читачам. Перебуваючи з візитом у батьків, він закохується в незнайомку, яка згодом виявляється дівчиною його брата.

Сімейна зустріч, що обертається справжньою катастрофою для головного героя. Закохавшись в дівчину власного брата, йому належить обирати між власними почуттями та почуттями його родича.

Ніякові сімейні вечори, таємні симпатії та спроби налагодити власне життя не нашкодивши рідним.

Сюжет майстерно поєднує в собі жанри комедії та драми, розповідаючи щиру історію про справжнє кохання.

«Коли Гаррі зустрів Саллі» (When Harry Met Sally)

Дата виходу: 21 липня 1989 року

Жанр: комедія

Режисер: Роб Райнер

У головних ролях: Мег Раян, Біллі Крістал

Сюжет зосереджується на персонажах Гаррі та Саллі. Двоє знайомих, які постійно сперечаються щодо природи дружби та кохання і намагаються знайти сміливість зізнатись в почуттях один до одного.

Фільм отримав беззаперечну любов публіки, касовий успіх (збори в $92.8 млн при бюджеті в $16 млн) та статус взірцевого для цілого жанру ромкомів. Культові образи, діалоги та сцени, що інші митці неодноразово намагались відворити в своїх фільмах.

Крім того, «Коли Гаррі зустрів Саллі» здобув нагороду «БАФТА» за найкращий сценарій та займає шосте місце в списку «10 найкращих романтичних комедій» за версією Американського інституту кіно.

«Чотири весілля та одні похорони» (Four Weddings and a Funeral)

Дата виходу: 13 травня 1994 року

Жанр: комедія, романтика

Режисер: Майк Ньюелл

У головних ролях: Енді Макдавелл, Г’ю Ґрант, Роуен Аткінсон

Холостяк Чарльз, що частенько відвідує весілля своїх друзів, впевнений, що шлюб — це абсолютна нісенітниця. Його переконання вщент руйнуються, коли на одній з церемоній він зустрічає дівчину Керрі, в яку закохується.

Сатирична комедія про переконаного холостяка Чарльза. Його влаштовують стосунки на одну ніч і він прагне все життя провести «вільною» людиною. Однак, лиш справжня любов здатна змінити погляди героя та принести йому справжнє щастя.

Фільм став однією з проривних ролей Г’ю Ґранта, що втілив харизматичного, дещо пихатого юнака (образ, до якого актор неодноразово повертатиметься в своїй фільмографії) та дав йому поштовх в кар’єрі.

«Нетямущі» (Clueless)

Дата виходу: 19 липня 1995 року

Жанр: комедія

Режисер: Емі Хекерлінг

У головних ролях: Алісія Сільверстоун, Пол Радд

Історія Шер — найпопулярнішої учениці середньої школи Беверлі-Гіллз. На перший погляд легковажна, юна школярка намагається контролювати життя всіх оточуючих. Дівчина намагається зробити всіх щасливими, знаходячи для них пару, однак сама залишається самотньою через її «недолугий» імідж.

Фільм вважається абсолютною класикою підліткових романтичних комедій. Стрічка відображає символи епохи 90-х в американській школі. Поверхневі підліткові проблеми, надокучливі вчителі та щирі романтичні стосунки.

«Нетямущі» здобули суспільне визнання, а Алісія Сільверстоун, за виконання головної ролі, отримала нагороду «American Comedy Award» як «Найсмішніша актриса у фільмі».

«Між небом і землею» (Just Like Heaven)

Дата виходу: 16 вересня 2005 року

Жанр: фантастика, романтика, комедія

Режисер: Марк Уотерс

У головних ролях: Марк Руффало, Різ Візерспун

Девід переїжджає в нову квартиру і виявляє, що в апартаментах живе привид. Дух привабливої дівчини намагається виселити нового мешканця, однак Девід не бажає втрачати квартиру і наважується ділити побут разом з примарою.

Кохання, що виходить за межі нашого світу. Головний герой стикається з надприродним і на диво знаходить спільну мову з привидом. Ба більше, в обох з’являються взаємні почуття один до одного. Щира романтична історія з нотами справжньої фантастики в сюжеті.

«Ноттінг Гілл» (Notting Hill)

Дата виходу: 13 травня 1999 року

Жанр: комедія, романтика

Режисер: Роджер Мічелл

У головних ролях: Джулія Робертс, Г’ю Ґрант

На ранок після проведеної романтичної ночі, головний герой дізнається що його супутниця — всесвітньо відома актриса. Тепер увага всіх світових ЗМІ прикута до їх пари.

Ще одна романтична комедія з Г’ю Грантом у головній ролі. На цей раз герой-коханець буде справлятися з тягарем всебічної уваги до його любовного інтересу. Стрічка задає питання — наскільки світова популярність може бути шкідливою для відносин, і чи можна втримати щастя, коли ти під прицілом сотень об’єктивів?

Стрічка отримала декілька номінацій на «Золотому Глобусі», зокрема найкраща чоловіча та жіноча ролі.

«Я хочу, щоб ти повернувся» (I Want You Back)

Дата виходу: 11 лютого 2023 року

Жанр: комедія, романтика

Режисер: Джейсон Орлі

У головних ролях: Чарлі Дей, Дженні Слейт

Друзі Емма та Пітер об’єднують зусилля в намаганнях повернути назад своїх колишніх.

Головні герої зосереджують всі свої зусилля на руйнуванні нинішніх відносин своїх екс-коханців. Вони вірять, що таким чином зможуть повернути своїх обранців назад. В божевільних намаганнях саботувати стосунки колишніх, головні герої практично втрачають можливість помічати справжнє кохання, яке знаходиться зовсім поруч.

Фільм отримав позитивні відгуки від публіки, а також вважається одним з небагатьох ромкомів сучасності, що рівномірно приділяють увагу як комедійній, так і драматичній складовим фільму.