Молдова тимчасово закриває свій повітряний простір для перельотів

У вівторок, 14 лютого, Молдова закриває свій авіапростір з міркувань безпеки. Про це повідомляють низка молдовських ЗМІ.

Як пише Realitatea, повітряний простір буде закритий до 16:00. Також інформацію підтвердили представники компанії Air Moldova.

«Шановні пасажири, на цей момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, ми очікуємо на відновлення рейсів. Сьогоднішній розклад зазнає змін», — сказано у повідомленні.

Днем раніше президент Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани росії щодо дестабілізації ситуації в країні. Відповідно до них, Кремль планував залучити іноземних диверсантів для організації державного перевороту у Кишиневі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.