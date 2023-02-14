Під завалами від землетрусу в Туреччині загинула українка та два її сини

«Суспільне» повідомляє, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинула 46-річна уродженка Запоріжжя Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років).

Про загибель родини журналістам повідомив батько Юлії. Жінка перестала виходити на зв’язок 6 лютого, а ввечері 13 лютого родичам повідомили, що тіла Юлії та її синів знайшли під завалами.

Загибла переїхала у місто Антак’я кілька місяців тому. Чоловік Юлії — військовий, який лікувався від поранення в Запоріжжі.

Станом на 13 лютого кількість загиблих у Туреччині через землетрус вже становить 31974 людини, а в Сирії — 5,8 тис. людей.

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