Українські полярники зібрали колекцію фотографій «закоханих» пінгвінів

Національний антарктичний науковий центр опублікував колекцію фотографій «закоханих» пінгвінів до Дня святого Валентина.

«Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх других половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумує за ними. Щоб цього дня ви усміхнулися, ми попросили наших біологів з 27-ї УАЕ зібрати невеличку колекцію фото закоханих пінгвінів», — написали у соцмережах центру.

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