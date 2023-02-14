З МЗС Польщі звільнили усіх випускників Московського інституту міжнародних відносин

Усіх чиновників, які навчалися у Московському державному інституті міжнародних відносин, звільнили з польського Міністерства зовнішніх справ.

Про це в інтерв’ю Gazeta Polska сказав очільник відомства Збіґнєв Рау.

За словами міністра інститут в Москві «був інвестицією в роботу російського імперіалізму та частиною радянської м’якої сили». Рау наголосив, що випускники цього вишу «мали служити державному розуму Російської імперії».

Міністр зазначив, що дипломати, які навчались в російській столиці, не працюють в МЗС вже два місяці.

«Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації у широкому розумінні», — підсумував Рау.

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