В ОК «Південь» прокоментували скандальне відео з врученням повістки в Одесі

В ОК «Південь» прокоментували конфліктну ситуацію, яка склалась 14 лютого під час вручення повістки одному з громадян. Ймовірно, мова про відео, зняте на вулиці Одеси.

Оперативне командування повідомляє, що військова служба правопорядку проводить службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень.

«Некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності», — заявили в ОК.

На відео, знятому в Одесі, група людей у військовій формі намагаються силою відвести кудись іншого чоловіка, який опирається.

При цьому в оперативному командуванні нагадали, що заходи мобілізації покликані сформувати резерв Сил оборони. Тому кожен громадянин має прибути у ТЦК та СП для уточнення своїх особистих даних.

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