Російська бойова авіація активно діє на лінії фронту — Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог поки не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За добу окупанти завдали два ракетні удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Також ворог здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів. Під ударами опинились Берестове, Вишневе і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Піщане, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області та Федорівка — Донецької. Обстрілів з авіації зазнали райони Берестового, Житлівки та Верхньокамянського.

На Бахмутському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів потерпали Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. Райони Бахмута, Іванівського та Курдюмівки опинились під авіаударами.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 22 населені пункти, серед яких Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. Біля Авдіївки та Вугледара ворог завдав авіаударів. На позиції наших військ у районі Водяного з БпЛА росіяни скинули аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. Авіаційних ударів ворог завдав біля Малинівки та Новоданилівки.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Українська авіація у свою чергу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а ракетні війська та артилерія уразили район зосередження живої сили, три склади боєприпасів та дві станції РЕБ ворога.

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