Графіки відключення світла в Україні 15 лютого: де та коли не буде електрики

В Україні у порівнянні з початком місяця відчутно покращилася ситуація з електропостачанням. У більшості областей є можливість не вимикати електроенергію протягом доби. Звісно — за умови відсутності нових обстрілів інфраструктури або аварій обладнання.

Графіки погодинних відключень діють в Одесі. Також про вимкнення електроенергії у Львові попередив мер Андрій Садовий.

В столиці відключення можливі у разі різкого зростання споживання і перевантаження обладнання.

Сhas News розповідає, як відключатимуть світло у різних областях України і де можна знайти інформацію про графіки відключень.

Коли не буде світла у Вінницькій області 15 лютого

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 15 лютого

Актуальну інформацію про можливі відключення оперативно розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 15 лютого

Можливі стабілізаційні відключення за графіком. Ознайомитись з поточними відключеннями можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 15 лютого

На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від «Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути, яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 15 лютого

На Закарпатті можуть застосовувати стабілізаційні відключення. Ознайомитись із графіком вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 15 лютого

Якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть запровадити аварійні стабілізаційні відключення. Споживачі поділені на 3 черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 15 лютого

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.