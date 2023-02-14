15 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 15 лютого

Сьогодні в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

В Афганістані — День визволення. Він знаменує остаточне виведенням з країни радянських військ 15 лютого 1989 року. Радянська армія увійшла в Афганістан 24 грудня 1979 року і вела там бойові дії.

В Канаді сьогодні — День національного прапора. В нинішньому вигляді відомий червоно-білий прапор із кленовим листом затвердили у 1965 році. На річницю цієї події заклади країни вивішують прапори, також проводять публічні заходи, хоча свято не є в Канаді офіційним.

Сингапур відзначає День загальної оборони. Термін означає концепцію національної оборони суспільства за принципом, що кожен робить свій внесок у колективну оборону держави. Вперше концепцію представили у 1984 році.

День загальної оборони відзначають в Сингапурі у річницю капітуляцію країни Японії в 1942 році під час Другої світової війни.

В Сербії святкують День державності — на честь початку сербського повстання у 1804 році, яке переросло в революцію проти османського панування. Результатом Сербської революції стало визнання сербської нації Османською імперією — формально у 1817 році, де-юре — у 1835-му.

А у Вануату сьогодні — День Джона Фрума. Це міфічний персонаж, якого часто зображують як американського військовослужбовця Другої світової війни, який обіцяє багатство та процвітання людям, якщо вони підуть за ним.

Також у світі відзначають:

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Всесвітній день онкохворої дитини

Яке релігійне свято 15 лютого

Сьогодні православні святкують Стрітення — свято на честь принесення до храму немовляти Ісуса Христа.

Згідно з біблійними писаннями, на сороковий день після народження батьки принесли Ісуса до храму для причастя. Коли вони несли немовля, їм зустрівся старець Симеон Богоприємець, якому було написано не померти, доки він не побачить Спасителя.

За довге життя Симеон написав і переклав чимало релігійних праць. В одній з них він прочитав пророцтво, що Діва Марія отримає непорочне зачаття і народить Спасителя. Того ж дня зійшов Ангел з небес і підтвердив це. А ще сказав Симеону, що в день, коли старець побачить істинного Спасителя, його душа покине тіло і відправиться до раю.

Симеон , побачивши пару з немовлям, взяв малюка на руки, підняв над головою і проголосив Спасителем людського роду. Після цього Симеон помер.

Стрітення у Православ’ї належить до числа неперехідних Господських дванадесятих свят.