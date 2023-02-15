Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 15 лютого. Основні зусилля росіян зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

За добу росіяни завдали два ракетних, три авіаційних удари та 68 разів обстріляли з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Окупанти намагаються взяти під контроль Донецьку та Луганську області — основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки ворога у районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області, Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

З мінометів та артилерії обстріляно позиції українських військ та населені пункти поблизу лінії зіткнення. Зокрема, Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, А також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів. Серед них — Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області та Федорівку і Степове – Донецької.

На Бахмутському напрямку обстрілів з мінометів та артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів. Серед них — Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микілське та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку атак росіян зазнали райони понад 20 населених пунктів: Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області тощо.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А ракетники і артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, шість складів боєприпасів та два станції радіоелектронної боротьби рф.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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